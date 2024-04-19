Очевидец нападения на мотоциклиста рассказал, как начался конфликт

Житель дома, где напали на 24-летнего мужчину из-за парковки в Москве, рассказал, что конфликта возле дома изначально не заметил, но затем услышал женский крик и лежащего на асфальте человека, сообщает РИА Новости.

«Вчера примерно в 19:30 я возвращался с работы, подойдя к соседнему подъезду №6, я увидел компанию молодых людей, двое из которых были граждане Ближнего Зарубежья», — сказал очевидец.

По его словам, у дома стояла белая машина и он сразу понял, что конфликт возник из-за нее. Никакого скандала и ссор не было, он постоял, зашел домой буквально на несколько минут, а потом вышел из подъезда и услышал истошный женский крик. Мужчина подошел к соседнему подъезду и увидел молодого человека, лежащего на асфальте в луже крови.

Также очевидец сообщил, что на месте происшествия находились те же двое граждан Ближнего Зарубежья.

18 апреля стало известно, что на москвича накинулись с ножом возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, ставившим свою машину на тротуаре. Отмечается, что конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. Мотоциклист сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать. В результате мигрант напал на мужчину.

По некоторым данным, в столице вводили план «Перехват».

Позже в Москве нашли еще один автомобиль, на котором сбежал разыскиваемый азербайджанец, напавший с ножом на мотоциклиста за замечание о парковке.

Ранее выяснилось, что брат сбежавшего азербайджанца мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц.