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В Кирове самокатчик чуть не придушил собаку, наехав на поводок

В Кирове самокат чуть не придушил собаку, наехав на вытянутый поводок

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Лента новостей Кирова/VK

В Кирове самокатчик наехал на вытянутый поводок и чуть не придушил собаку. Об этом сообщает Telegram-канал «Место происшествия Киров».

«Дама с собачкой вышла из машины, ослабила поводок-рулетку из-за чего пес сразу побежал к забору. В этот момент на натянутый тросик наехал мужчина на самокате», — говорится в публикации.

В результате наезда женщина упала на асфальт и получила травмы, ей понадобилась медицинская помощь. Самокатчик скрылся, его ищет полиция.

До этого в Госдуму внесли законопроект о штрафах для электросамокатчиков и других пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе велосипедистов. Согласно тексту проекта, предлагается ввести штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования в размере до 30 тыс. рублей, за превышение скорости при использовании СИМ — до 5 тыс. рублей, штраф за езду на электросамокате одновременно нескольких человек — до 3 тыс. рублей и за перевозку детей — до 5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Москвы проведет рейд на самокатчиков и велосипедистов.

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