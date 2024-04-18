Брат сбежавшего азербайджанца мог зарабатывать в России 15 млн рублей в месяц

Старший брат Шахина Аббасова, на BMW которого они скрывались почти сутки, оказался владельцем магазина женской обуви на Wildberries. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

«По данным Shot, за 11 месяцев магазин Аббасова продал более 14 тыс. пар обуви, среди которых очень похожие на Adidas кроссовки Odlaos. Всего в магазине более 750 различных наименований ботинок, кроссовок, сапог и многого другого. Оборот такого бизнеса составил около 15 млн рублей», — говорится в сообщении.

18 апреля стало известно, что на москвича накинулись с ножом возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, ставившим свою машину на тротуаре. Отмечается, что конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. Мотоциклист сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать. В результате мигрант напал на мужчину.

В столице, по данным канала, ввели план «Перехват».

Ранее сообщалось, что в автомобиле азербайджанца, напавшего с ножом на москвича, нашли оружие.