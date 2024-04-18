В автомобиле азербайджанца, напавшего с ножом на москвича, нашли оружие

Азербайджанец, который напал с ножом на мотоциклиста в Москве, оставил в брошенном BMW оружие. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Пистолет Макарова нашли в брошенной BMW, на которой сбегали <...> Шахин Аббасов и его брат», - говорится в публикации.

Помимо этого, в салоне авто правоохранители обнаружили сигареты и нож, которым нанес удар мигрант. На его рукоятке изображен волк. Сам автомобиль нашли на Новороссийской улице.

18 апреля стало известно, что на москвича накинулись с ножом возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, ставившим свою машину на тротуаре. Отмечается, что конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. Мотоциклист сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать. В результате мигрант напал на мужчину. Впоследствии он скрылся со своим братом на черном BMW.

Ранее ОМОН задержал участников очередной «стреляющей свадьбы».