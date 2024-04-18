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Названа болезнь, после которой могут запретить садиться за руль

Врач Степаненко: после перенесенного инфаркта садиться за руль может быть опасно

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Водители, которые перенесли инфаркт миокарда, могут иметь противопоказания к вождению автомобиля. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог и терапевт Иван Степаненко.

«Несмотря на то, что в действующем законодательстве безусловного запрета на управление автомобилем после инфаркта не содержится, важно проконсультироваться с кардиологом или терапевтом для определения индивидуального риска и противопоказаний. Решение о возвращении к управлению автомобилем должно основываться на профессиональной оценке состояния здоровья», — отметил врач.

Кардиолог посоветовал автомобилистам не сильно спешить возвращаться за руль после перенесенного инфаркта — в большинстве случаев пациенту требуется время на восстановление, которое может занять несколько недель. По словам Степаненко, этого времени хватит для адаптации к приему медикаментозного лечения, а также оценки индивидуальных физических и когнитивных способностей лечащим врачом.

«Водителям важно понимать, что возможность управления транспортным средством зависит от многих факторов, которые включают распространенность некроза сердечной мышцы, течение процесса восстановления и наличие осложнений», — подытожил врач.

Ранее врач рассказал, почему мужчинам нельзя садиться за руль в узких штанах.

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