Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы автомобили, которые могут проехать более 1 млн километров

HotCars: Toyota 4Runner может проехать 2,3 млн километров

close
100%
Depositphotos

Рейтинг самых долговечных автомобилей в истории возглавил внедорожник Toyota 4Runner. Список опубликовали эксперты портала HotCars. Он состоит из 20 моделей, способных преодолеть свыше 483 тыс. км при своевременном обслуживании.

Самым надежным автомобилем эксперты признали Toyota 4Runner, который выпускался с 1983 до 1989 года. Его личный рекорд — 2,3 млн км.

На втором месте расположилась Honda Accord 1990-1993 годов, которая может преодолеть 1,6 млн км. В топ-3 также вошел пикап Ford F-150 2009—2014 годов выпуска. Его рекордный пробег — 1,6 млн км.

В рейтинг вошли и такие модели, как Hyundai Elantra 2011—2016 годов, Honda CR-V 2005-2007 годов, Honda Civic 2016—2021 годов, Lexus CT 200h 2011—2017 годов и другие.

До этого были названы самые надежные автомобильные бренды. Топ возглавила марка Lexus (98,3%). Самым надежным автомобилем бренда признали кроссовер Lexus NX 2014—2021 годов, у которого рейтинг надежности 99,8%. Второе место в топе самых надежных автопроизводителей заняла Toyota с показателем 97,4%. Самой беспроблемной моделью японской марки признали Toyota Yaris 2011—2020 годов. Третье место (97,2%) занимает Mini с Mini Clubman 2015—2024 годов.

Ранее был раскрыт список самых популярных автомобилей с пробегом в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами