В Москве начались официальные продажи кроссовера Aito M5

Компания «МБ рус», официальный дистрибьютор китайской автомобильной марки Seres в России, представила гибридный автомобиль Aito M5. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. Автомобиль будет стоить 6,6 млн рублей.

«Seres Aito M5 — гибрид с увеличенным запасом хода до 1100 км по CLTC. Мощность 496 л.с., разгон до первой «сотни» за 4,6 с», — говорится в сообщении.

АО «МБ рус» в январе 2024 года подписало прямое дистрибьюторское соглашение с компанией Seres Group, получив эксклюзивные права на импорт и дистрибуцию на российском рынке последовательных гибридов Seres Aito M5 и M7.

Во второй половине 2024 года на российский рынок также выйдет модель M9. Все машины получат гарантию, а владельцы смогут их обслуживать в сервисных центрах по всей стране.

До этого стало известно, что в марте 2024 года продажи ввезенных в Россию по параллельному импорту автомобилей обновили абсолютный рекорд. «Доля таких машин в объеме продаж на российском рынке составила 15% от всех зарегистрированных в отчетный период 157,2 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

Ранее сообщалось, что цены на иномарки могут вырасти на 30-40% из-за новых правил растаможки.