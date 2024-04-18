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Автоэксперты оценили безопасность покупки машины на маркетплейсе

Автоэксперт Хайцеэр: торговлей машинами на маркетплейсах воспользуются мошенники

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Depositphotos

Покупать автомобиль на маркетплейсах россияне станут только в одном случае – если это будет выгоднее, чем в салоне, считает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. При этом онлайн-покупка машины связана с необходимостью перевода крупной суммы денег, из-за чего появляется риск стать жертвой очередной мошеннической схемы, предупредил он в беседе с НСН.

В целом онлайн-торговлю автомобилями Хайцеэр назвал общемировой тенденцией, которая пока не очень привычна россиянам. По его мнению, российские покупатели пока будут выбирать покупку оффлайн и откажутся от перевода больших сумм без предварительного осмотра и возможности «пощупать» авто. Однако такой способ приобретения машины может привлечь своей выгодностью, считает автоэксперт.

«Покупка через маркетплейс подразумевает некую экономию, это должно сказаться на ценах, люди ждут более привлекательную цену», — пояснил специалист.

При этом даже если россияне привыкнут к такому способу покупки машин и решатся на него, им следует быть осторожными. В таком подходе всегда есть риск нарваться на мошенников, подчеркнул Хайцеэр.

«Перевести куда-то три миллиона – это все-таки не так просто», — отметил он.

Напомним, с прошлого года торговлю автомобилями запустил маркетплейс Ozon – на нем доступны лишь автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайского бренда Chery. Недавно запуск подобного проекта анонсировал Wildberries. При этом в Национальном автомобильном союзе отмечали, что к такому способу приобретения авто есть юридические вопросы, связанные с подписанием договора.

Российские банки ранее выразили опасения из-за условий оплаты на маркетплейсах.

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