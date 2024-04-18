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Появились кадры попытки задержания азербайджанца, напавшего на москвича

Появилось видео побега азербайджанца, ударившего москвича ножом

В сети распространяется видео с моментом попытки задержания азербайджанца, который ударил ножом мотоциклиста в Москве. Кадры опубликовал столичный СК. Отмечается, что видео было изъято с камер наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, что мигранта по имени Шахин попытался задержать неизвестный мужчина, однако нападавшему удалось сбежать и скрыться. Сейчас его ищет полиция. По данным Telegram-канала Shot, в столице ввели план «Перехват». Правоохранители ищут черную BMW.

Также выяснилось, что в ходе конфликта Шахин угрожал мотоциклисту и назвал себя «вором в законе». Мигрант позвал своего брата, который вступился за родственника.

18 апреля стало известно, что на москвича накинулись с ножом возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, ставившим свою машину на тротуаре. Отмечается, что конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. Мотоциклист сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать. В результате мигрант напал на мужчину.

Впоследствии выяснилось, что Шахин регулярно конфликтовал с соседями из-за парковки.

Ранее в Иванове пассажирка избила водительницу троллейбуса и попала на видео.

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