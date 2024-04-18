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Бывшего кандидата в депутаты задержали за стрельбу в Санкт-Петербурге

В Петербурге экс-кандидат в депутаты открыл стрельбу во время дорожного конфликта

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

«Накануне вечером между двумя мужчинами произошел дорожный конфликт. Как заявил 37-летний житель Петербурга, его оппонент выстрелил в него из травматического пистолета. Прибывшие на место стражи порядка задержали 30-летнего жителя Колпино. По предварительным данным, он открыл стрельбу после того, как второй участник конфликта пошел на него с ножом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный с 2018 по 2022 год строил политическую карьеру. Два года назад он ушел из политики и занялся разработкой программного обеспечения для стоматологий.

Второй участник конфликта тоже был доставлен в полицию. У задержанных изъяли пистолет и складной нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Подмосковье водитель посадил свой Porsche на цепь и снял с него номера. Кадры с прикованным к столбу автомобилем распространились в соцсетях. В комментариях пользователи предполагают, что водитель мог прицепить машину, чтобы задержать эвакуаторщиков, если те решат отправить автомобиль на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области перевернулся автобус со школьниками-хоккеистами.

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