Азербайджанец, убивший мотоциклиста в Москве, регулярно конфликтовал с соседями

Владелец белой Toyota Camry Шахин, который зарезал 25-летнего мотоциклиста на юге-востоке Москвы, неоднократно провоцировал конфликты с соседями из-за парковки в неположенном месте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Белая Camry <...> уже давно напрягала жителей дома на Краснодарской улице в Москве. Ее постоянно оставляли прямо возле подъезда, а местные постоянно ругались с водителем машины», — отмечается в публикации.

Примечательно, что один из таких конфликтов произошел за несколько часов до убийства. Местный житель снял машину на камеру и заявил мигранту из Азербайджана, что выложит его в сеть и отправит правоохранителям. При этом нарушителя больше беспокоил рядом стоящий мотоцикл. Он принадлежал зарезанному впоследствии мужчине.

По данным канала, на Camry числится более 100 штрафов, в том числе за парковку в неположенном месте.

18 апреля стало известно, что москвича зарезали возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, ставившим свою машину на тротуаре. Отмечается, что конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. 25-летний Кирилл приехал на мотоцикле в гости к своей невесте. На тротуаре возле подъезда стояла белая Toyota Camry 21-летнего жителя Азербайджана Шахина (он находился в РФ без регистрации).

На обратном пути Кирилл сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать. Шахин ударил ножом мотоциклиста. Кирилл скончался в больнице.

Ранее выяснилось, что задержанным на КПП в Дагестане чиновником оказался глава МЧС Чечни.