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Азербайджанец убил москвича из-за автомобиля, закрывшего подъезд

Приезжий зарезал москвича после замечания о закрывшей подъезд машине

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Телеграм-канал «SHOT»

Москвича зарезали возле дома его невесты после того, как он поругался с водителем Toyota Camry, ставившим свою машину на тротуаре. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что конфликт из-за парковки произошел во дворе дома на Краснодарской улице. 25-летний Кирилл приехал на мотоцикле в гости к своей невесте. На тротуаре возле подъезда стояла белая Toyota Camry 21-летнего жителя Азербайджана Шахина (он находился в РФ без регистрации).

На обратном пути Кирилл сделал замечание водителю Toyota, что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать.

Шахин ударил ножом мотоциклиста. Кирилл скончался в больнице. Сейчас напавшего ищут.

До этого сообщалось, что в Рязани водитель кавказской наружности на синей Lada чуть не сбил пешеходов, а затем избил их. Пострадавшая женщина записала видеообращение к главе СК Александру Бастрыкину.

В результате конфликта женщине сломали нос, а ее муж получил перелом челюсти и сотрясение мозга. На помощь родителям подоспел сын, который ждал их неподалеку. Водитель и его друг напали на мужчину и стали угрожать ему ножом. Впоследствии у него также диагностировали сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что на КПП в Дагестане задержали высокопоставленного чиновника из Чечни.

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