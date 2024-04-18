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В Чечне автомобили будут собирать палестинцы

Жители Палестины буду собирать джихад-багги в Чечне

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Саид Царнаев/РИА Новости

В Чечне палестинцев начнут трудоустраивать на завод «Чеченавто». Об этом сообщает grozny-inform.ru. На этом предприятии планировалось начать сборку «джихад-машин».

«Мы обязательно трудоустроим переселенцев. В итоге они станут полноценными гражданами республики, будут наряду с остальными получать заработную плату и делать пенсионные отчисления», — заявил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

Отмечается, что перед этим палестинцы будут проходить обучение в «передовых инженерных школах» Грозненского государственного нефтяного технического университета.

В январе 2023 года правительство Чечни сообщило, что собирается запустить производство легких военных автомобилей под названием «джихад-машины». Планируется, что «джихад-машины» будут собирать на базе завода «Чеченавто», после чего прототип должен пройти испытания в Российском университете спецназа.

Позже стало известно, что Московский государственный технический университет им. Баумана (МГТУ) займется разработкой конструкторской документации боевой «джихад-машины». Соглашение по созданию легкой маневренной боевой машины для нужд специальной военной операции (СВО) уже подписано с университетом в рамках исполнения поручения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Ранее сообщалось, что новый Hyundai Bayon в Казахстане подешевел до 1,8 млн рублей.

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