Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выяснилось, когда бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать китайские авто

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать китайские машины в мае

close
100%
«Газета.Ru»

Бывший автозавод Mercedes-Benz, находящийся в Подмосковье, возобновит работу в мае. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».

«Mercedes с мая начинает работать, сойдут новые автомобили китайского теперь уже производства. Уверен, что по качеству, мы с вами убедились, они ничем не уступают», — отметил он.

В феврале глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области планируется возобновить в 2024 году.

Автозавод в индустриальном парке «Есипово» открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25-30 тыс. машин в год в режиме полного цикла. Дилерский холдинг «Автодом» стал его владельцем в апреле 2023 года. Сумма сделки по продаже активов не называлась. Отмечалось, что немецкий концерн получит опцион на обратный выкуп долей.

Ранее стало известно, что на бывшем заводе Mercedes-Benz в Есипово скопились сотни иномарок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами