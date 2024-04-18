Выяснилось, когда бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать китайские авто

Бывший автозавод Mercedes-Benz, находящийся в Подмосковье, возобновит работу в мае. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».

«Mercedes с мая начинает работать, сойдут новые автомобили китайского теперь уже производства. Уверен, что по качеству, мы с вами убедились, они ничем не уступают», — отметил он.

В феврале глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области планируется возобновить в 2024 году.

Автозавод в индустриальном парке «Есипово» открылся весной 2019 года, производственные мощности рассчитаны на выпуск 25-30 тыс. машин в год в режиме полного цикла. Дилерский холдинг «Автодом» стал его владельцем в апреле 2023 года. Сумма сделки по продаже активов не называлась. Отмечалось, что немецкий концерн получит опцион на обратный выкуп долей.

Ранее стало известно, что на бывшем заводе Mercedes-Benz в Есипово скопились сотни иномарок.