Вице-мэр назвал причину разрушения плитки в центре Екатеринбурга за 132 млн рублей

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что причиной разрушения плитки в центре города, которую положили менее года назад за 132 млн рублей, стали непосильные нагрузки в ходе культурно-массовых мероприятий. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Там ненадлежащая была эксплуатация. Проводились массовые мероприятия, приходила крупная техника, которая раздавила часть этой [плитки]», — заявил чиновник.

При этом канал отмечает, что плитка также оказалась разрушена в местах, где техника ездить не может — на лестницах и вдоль заборов.

Вице-мэр добавил, что дорогу планируют отремонтировать после майских праздников. Он отметил, что в разрушении плитки нет вины подрядчиков, ответственных за ремонт. Восстанавливать полотно будут за счет городского бюджета.

В марте сообщалось, что в центре Екатеринбурга плитка «потекла» вместе с первыми ручьями, несмотря на то, что с момента ее укладки прошло менее года.

Ранее была названа сумма, которую потратят на строительство новых дорог в России.