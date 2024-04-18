В Казахстане подешевели кроссоверы Hyundai Bayon

Казахстанские дилеры корейской марки Hyundai снизили цены на кроссоверы Bayon. Об этом сообщает портал Quto.

Отмечается, что благодаря акции «Лови момент» Hyundai Bayon теперь можно купить за 8,89 млн тенге или около 1,9 млн рублей вместо 11 млн тенге или 2,3 млн рублей по текущему курсу.

Уже в базовой комплектации Hyundai Bayon оснащается передними подушками безопасности, круиз-контролем, системой стабилизации, датчиком света и кондиционером. В движение он приводится безальтернативным 1,4-литровым двигателем мощностью 100 л.с., сопряженным с классическим шестиступенчатым «автоматом» и передним приводом.

До этого стало известно, что на Пекинском автосалоне, который откроется 25 апреля, компания Dongfeng представит новый внедорожник M-Hunter, разработанный подразделением Mengshi Technology.

Автомобиль позиционируется как внедорожник, но внешне напоминает багги. У него открытая кабина, каркас безопасности, лебедка, буксировочные проушины, багажник на крыше и светодиодные прожекторы. В салоне установлены два красных кресла, за которыми в багажнике находятся запасные колеса.

Ожидается, что автомобиль получит электрическую силовую установку. Привод — полный.

Ранее сообщалось, что продажи ввезенных в РФ по параллельному импорту авто обновили абсолютный рекорд.