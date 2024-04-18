Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Haval показал салон обновленного кроссовера H6, который ожидают в России

Haval представил обновленный салон внедорожника H6, который может появиться в РФ

close
100%
Haval

Китайский автобренд Haval обновил салон своего бестселлера Haval H6. Фотографии представила пресс-служба производителя.

Отмечается, что обновленная модель получила новые дверные карты, рулевое колесо, сиденья и пр. Автомобиль также оснастили большим планшетом мультимедиа, слотом с беспроводной зарядкой и двумя подстаканниками. Селектор трансмиссии переместили на рулевую колонку. Сиденья же оснастили системой вентиляции.

Суммарно Haval удалось реализовать свыше 4 млн экземпляров H6 в трех прошлых поколениях. Дебют обновленного кроссовера ожидается на Пекинском автосалоне на следующей неделе. Предполагаемая стоимость авто — ¥120 тыс. (1,6 млн руб. по текущему курсу).

До этого Haval представил экстерьер обновленного H6. От дорестайлинговой версии новинка будет отличаться решеткой радиатора с массивными пластинами. Также у модели появились вертикальные светодиодные секции дневных ходовых огней. Задние фонари – новые, без объединяющей их светящейся полосы. Длина обновленного внедорожника составляет 4703 мм, что на 50 мм больше, чем у прежней версии.

Ранее продажи ввезенных в РФ по параллельному импорту авто обновили абсолютный рекорд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами