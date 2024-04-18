Haval показал салон обновленного кроссовера H6, который ожидают в России

Китайский автобренд Haval обновил салон своего бестселлера Haval H6. Фотографии представила пресс-служба производителя.

Отмечается, что обновленная модель получила новые дверные карты, рулевое колесо, сиденья и пр. Автомобиль также оснастили большим планшетом мультимедиа, слотом с беспроводной зарядкой и двумя подстаканниками. Селектор трансмиссии переместили на рулевую колонку. Сиденья же оснастили системой вентиляции.

Суммарно Haval удалось реализовать свыше 4 млн экземпляров H6 в трех прошлых поколениях. Дебют обновленного кроссовера ожидается на Пекинском автосалоне на следующей неделе. Предполагаемая стоимость авто — ¥120 тыс. (1,6 млн руб. по текущему курсу).

До этого Haval представил экстерьер обновленного H6. От дорестайлинговой версии новинка будет отличаться решеткой радиатора с массивными пластинами. Также у модели появились вертикальные светодиодные секции дневных ходовых огней. Задние фонари – новые, без объединяющей их светящейся полосы. Длина обновленного внедорожника составляет 4703 мм, что на 50 мм больше, чем у прежней версии.

Ранее продажи ввезенных в РФ по параллельному импорту авто обновили абсолютный рекорд.