Россиянам рассказали, чем опасен неприятный запах из кондиционера автомобиля

Из-за неприятного запаха от кондиционера в салоне автомобиля становится тяжело дышать. Кроме того, появляется угроза для здоровья. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Совокупность влаги и микрочастиц создают благоприятную среду для существования и роста различных вредных микроорганизмов в системе кондиционирования. Следствие — неприятный запах, тяжелый и спертый воздух, из-за которого становится тяжело дышать. Подобные явления чреваты не только дискомфортом, но и угрозой для здоровья. Известно, что от загрязненной системы кондиционирования часто страдают аллергики и астматики», — сказал Родионов.

По его словам, в кондиционере в процессе эксплуатации накапливаются остатки пыли, грязи и другие мелкие частицы, принесенные потоками воздуха с улицы. Рекомендуется обязательно выполнять дезинфекцию кондиционера авто на СТО как минимум один раз в год. При появлении в салоне неприятных запахов внеплановую профессиональную очистку стоит сделать как можно быстрее.

До этого стало известно, что если вовремя не менять масло в коробке передач или вообще полностью забыть и не проводить эту процедуру, владелец автомобиля может столкнуться с несколькими проблемами, например повышенным расходом топлива или полным выходом агрегата из строя.

Водитель ощутит ухудшение качества езды на автоматических и вариаторных трансмиссиях, появятся рывки, пробуксовки, существенно упадет динамика. Если речь идет о механической трансмиссии, то увеличится расход топлива, при непрогретом двигателе и коробке будет чувствоваться тугое включение передач.

Ранее россиянам назвали признаки скорой поломки коробки передач.