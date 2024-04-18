На границе с Казахстаном ограничили движение по трассе из-за наводнения

Движение автомобилей на тюменской трассе до границы с Казахстаном ограничили из-за паводков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Тюменской области.

«Введено ограничение на движение транспорта на участке с 56 по 57-й км региональной автодороги Ишим — Казанское — гр. Республики Казахстан в Казанском районе из-за выхода паводковых вод на проезжую часть», — говорится в сообщении.

До этого в Курганской области из-за паводков на федеральных трассах ограничили движение грузовиков, следующих транзитом. Об этом сообщило местное отделение ГИБДД.

В реке Тобол у Кургана уровень воды поднялся на 54 см за восемь часов и достиг 919 см. 17 апреля на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации, которое провел губернатор Курганской области Вадим Шумков, заявили, что вода в ближайшие дни продолжит прибывать в Курган.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области мужчины сделали плот из пивных бутылок для спасения авто.