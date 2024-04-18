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У российских водителей выросли убытки из-за стихийных бедствий

ВСК: в России на 22% выросли затраты на ремонт авто из-за стихийных бедствий

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Аня Пряникова/vk.com

В 2024 году значительно выросла стоимость ремонта автомобилей, пострадавших в результате стихийных бедствий. Об этом говорится в исследовании «Страхового дома ВСК», предоставленном «Газете.Ru».

«Ремонт автомобиля по каско после стихийного бедствия в среднем обходится страховщикам в 151 тыс. рублей. Это на 22% выше, чем 2023 году», — говорится в исследовании.

Кроме того, в 94 тыс. рублей в среднем оценивается восстановление авто после действий вандалов – это на 21% выше, чем 2023 году. Замена стекла в 2024 году обходится примерно в 61 тыс. рублей (на 1% дороже прошлого года).

Средняя стоимость ремонта авто после поломки из-за технической неисправности – 90 тыс. рублей, из-за воздействия животных – 79 тыс. рублей.

По данным ВСК, самый дорогой ремонт по каско – это восстановление автомобиля после аварий, произошедших вне автодорог (столкновение авто во дворах жилых домов, падение деревьев и прочее) — 343 тыс. рублей в среднем.

Ранее сообщалось, что модели Chery и Haval чаще всего попадают в ДТП среди китайских авто.

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