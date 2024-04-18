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Названы самые необычные вещи, забытые клиентами Uber

В топ самых необычных забытых в Uber вещей вошли автограф Тейлор Свифт и скелет

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Shutterstock

В топ самых необычных забытых в Uber вещей вошли автограф Тейлор Свифт и скелет крысы. Топ-50 самых необычных и топ-10 самых часто забываемых вещей опубликованы на сайте компании.

Чаще всего в автомобилях забывали одежду, багаж, кошельки, украшения, наушники, телефоны, камеры, планшеты и книги, а также ноутбуки.

На первом месте в топ-50 необычных находок оказались лента для завивки волос, два контейнера с пауками, складной веер Бейонсе, свеча с надписью «Увидимся в суде», ванна с хирургическими имплантами, бусы для талии и буррито, автограф Тейлор Свифт (в рамке!!! — подчеркнули в компании), три пера, кристаллы для медитации и тест на отцовство.

Некоторые из клиентов написали в заявках о пропаже необычные признания: «Я потерял свою женщину-ящерицу», «Я оставил очень дорогую чернику, которая мне крайне нужна, чтобы все прилавки раскупили. Мне жизненно необходимы эти два пакета».

До этого Роберт Де Ниро отказался сыграть таксиста в рекламной кампании Uber.

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