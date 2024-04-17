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Выяснилось, как зовут задержанного в Дагестане чеченского чиновника

Baza: в Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Алихана Цакаева

Задержанным водителем GMC, которого остановили на контрольно-пропускном пункте в Дагестане, оказался глава МЧС Чечни генерал-майор Алихан Цакаев. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«14 апреля несколько сотрудников полиции выволокли Цакаева из черного внедорожника у ФКПП «Герзель» в Новолакском районе и положили лицом в асфальт. По словам источника, у Цакаева не было с собой документов», - говорится в публикации.

Согласно данным Baza, вскоре после задержания министра отпустили без медосвидетельствования.

По информации Telegram-канала «Только факты», водитель GMC ехал по встречной полосе и не остановился по требованию сотрудников ДПС, а затем чуть не сбил их. Также сообщалось, что чиновник, предположительно, мог управлять транспортом в нетрезвом состоянии.

В ноябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров подарил командирам чеченских силовиков автомобили премиум-класса в знак благодарности за образцовую и верную службу. Он опубликовал видео, на котором показаны более десяти люксовых машин марки Mercedes и GMC. По словам Кадырова, отмеченные им командиры «не раз доказывали свою преданность интересам Родины», а в настоящее время они «вносят значительный вклад в проведение специальной военной операции на Украине».

Ранее сообщалось, что бывший белгородский вице-губернатор получил взятку дорогими машинами.

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