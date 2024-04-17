В Дагестане на КПП задержали чиновника из Чечни

В Дагестане на контрольно-пропускном пункте задержан высокопоставленный чиновник из Чечни, который отказался остановиться на своем автомобиле по требованию полицейского. Об этом пишет Telegram-канал «Что там у дагестанцеV?».

«По информации источника ЧТД, задержанный высокопоставленный чиновник из Чеченской Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, двигаясь по встречному направлению, автомобиль GMC не остановился по требованию сотрудника ДПС, развернулся на перекрестке и попытался совершить наезд на сотрудников МВД. Полицейские выпустили «еж» и произвели остановку автомобиля. Водитель был задержан с признаками алкогольного опьянения.

До этого сообщалось, что в дагестанском селе Хутрах трое детей пострадали в скатившемся в обрыв внедорожнике. Трое детей из села Хутрах играли в кабине внедорожника, машина была припаркована на возвышенности. В какой-то момент один из мальчиков задел рукой ручной тормоз, «УАЗ» скатился с обрыва и врезался в постройку.

Ранее в ингушском селе местный житель поссорился с приятелем и обстрелял из ружья его машину.