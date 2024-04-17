На «АвтоВАЗе» пожаловались на цены на китайские авто

Китайские автопроизводители, предлагая большие скидки на свои машины, по сути «выдавливают» «АвтоВАЗ» в низкомаржинальный сегмент. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Китайцы работают в наиболее маржинальном сегменте рынка, то есть меньшим количеством автомобилей они собирают больше денег. Нас выдавливают вот в этот низкомаржинальный сегмент. Разработок, инноваций в этом низкомаржинальном сегменте меньше, потому что его надо дешевле продавать — и вот нас туда давят», — сказал Соколов.

По его словам, китайские автопроизводители стали давать скидки 900 тыс. рублей на свои машины, поэтому зашли в сегмент автомобилей 1,5 до 2 млн рублей, в котором находится Lada Vesta.

До этого Максим Соколов заявил, что китайские автомобильные бренды не заинтересованы в локализации производства своих автомобилей, а также ведут агрессивную ценовую политику. По его словам у некоторых восточных автомобильных брендов, пришедших в Россию, наблюдается дефицит запчастей. Сервисам же сложно заказывать детали для ремонта и обслуживания машин.

Кроме того, «АвтоВАЗ» попросил власти вернуть легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в госпрограмму льготного лизинга. Исключение легковых машин и LCV из госпрограммы льготного лизинга, которое произошло в феврале, может повлечь за собой сокращение продаж и производства автомобилей Lada на 25 тыс. единиц в 2024 году. В связи с этим «АвтоВАЗ» будет вынужден либо замедлять скорость конвейера, либо пропорционально сокращать количество рабочих дней.

Ранее сообщалось, что новая Lada Iskra получит атмосферный двигатель и вариатор.