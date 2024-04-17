В Курганской области грузовикам перекрыли проезд из-за паводков

В Курганской области из-за паводков на федеральных трассах ограничили движение грузовиков, следующих транзитом. Об этом сообщило местное отделение ГИБДД.

«С 17 апреля 2024 года ограничивается движение большегрузного транспорта, следующего по автомобильным дорогам федерального значения на территории Курганской области. Это связано с организацией эвакуации людей и бесперебойной работы экстренных оперативных служб, для обеспечения безопасности дорожного движения при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Курганской области, связанной с паводком», — пояснили в Госавтоинспекции региона.

До этого сообщалось, что в реке Тобол у Кургана уровень воды поднялся на 54 см за восемь часов и достиг 919 см.

17 апреля на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации, которое провел губернатор Курганской области Вадим Шумков, заявили, что вода в ближайшие дни продолжит прибывать в Курган. Жителей подтопляемых и затопляемых территорий призвали незамедлительно эвакуироваться.

По данным МЧС, в Курганской области подтопленными остаются более 660 жилых домов и свыше 2370 дачных.

Ранее глава Курганской области предупредил об опасности попыток отсидеться на крыше.