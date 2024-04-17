Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курганской области грузовикам перекрыли проезд из-за паводков

В Курганской области ограничили проезд грузовиков из-за паводков

close
100%
Евгений Кузьмин/РИА Новости

В Курганской области из-за паводков на федеральных трассах ограничили движение грузовиков, следующих транзитом. Об этом сообщило местное отделение ГИБДД.

«С 17 апреля 2024 года ограничивается движение большегрузного транспорта, следующего по автомобильным дорогам федерального значения на территории Курганской области. Это связано с организацией эвакуации людей и бесперебойной работы экстренных оперативных служб, для обеспечения безопасности дорожного движения при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Курганской области, связанной с паводком», — пояснили в Госавтоинспекции региона.

До этого сообщалось, что в реке Тобол у Кургана уровень воды поднялся на 54 см за восемь часов и достиг 919 см.

17 апреля на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации, которое провел губернатор Курганской области Вадим Шумков, заявили, что вода в ближайшие дни продолжит прибывать в Курган. Жителей подтопляемых и затопляемых территорий призвали незамедлительно эвакуироваться.

По данным МЧС, в Курганской области подтопленными остаются более 660 жилых домов и свыше 2370 дачных.

Ранее глава Курганской области предупредил об опасности попыток отсидеться на крыше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами