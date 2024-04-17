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Дилеры рассказали, как правильно убрать тополиные почки с автомобиля

«Авилон»: очистка машины от тополиных почек ацетоном испортит краску

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Тополиные почки могут нанести серьезный вред лакокрасочному покрытию, если прилипнут к кузову автомобиля. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов. По его словам, для очистки авто от смоляных пятен можно использовать специальные составы, а растворители полностью исключить.

«Категорически не рекомендую использовать для очистки кузова от пятен почек различные растворители, в том числе ацетон, так как они могут испортить лакокрасочное покрытие. Для начала надо смыть все почки автомобильным шампунем и большим количеством воды, а затем нанести специальные средства, предназначенные для удаления пятен смолы или дегтя и спустя некоторое время потереть», — сказал Балашов.

По словам эксперта, во время всего процесса необходимо использовать специальную мягкую салфетку из микрофибры или губку, чтобы не повредить краску на кузове автомобиля. Крайне нежелательно использовать во время мойки жесткие щетки или губки. Они легко могут оставить царапины на покрытии и существенно испортить его внешний вид.

По окончании работ потребуется тщательно смыть моющие средства чистой водой и хорошо просушить кузов мягкой салфеткой или сушилкой для автомобиля, рекомендовал Балашов.

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