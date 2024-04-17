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Россиянам рассказали, как сэкономить на смене покрышек весной

«За рулем»: смена резины в загородных сервисах обходится на 20% дешевле

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Российским водителям, желающим сэкономить на смене резины весной, посоветовали обращаться в загородные сервисы. Такую рекомендацию дал журнал «За рулем».

По данным издания, услуги некоторых загородных сервисов по смене покрышек стоят на 20% меньше в сравнении с остальными. При этом они могут находиться всего в 10 км от границы города. Кроме того, квалификация мастеров в загородных сервисах, как правило, довольно высокая за счет большого опыта.

Однако автомобилисты могут столкнуться с проблемой установки низкопрофильных покрышек и шин с датчиками давления. Издание советует менять эти комплекты в проверенных сервисах.

До этого водителям рассказали, почему нельзя ездить на зимних шинах летом. По словам автоэкспертов, в теплое время года протектор зимней покрышки настолько размягчается, что она в буквальном смысле слова начинает размазываться по асфальту. Из-за этого устойчивость в поворотах становится нестабильной, автомобиль может занести на дороге. Также, согласно части 1 статьи 12.5 КоАП штраф за езду на шипованных шинах с июня по август включительно составляет 500 рублей.

Ранее россиянам объяснили, как избавиться от неприятного запаха в салоне автомобиля.

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