В Литве водитель Citroen влетел в кортеж испанской делегации, пострадала посол

В Вильнюсе водитель машины марки Citroen влетел в кортеж испанской делегации. Об этом сообщил Telegram-канал Delfi Литва.

Правоохранители отметили, что ДТП произошло примерно в 11 утра по местному времени на улице Тилто. В аварию попали два автомобиля. По данным канала, молодой человек за рулем Citroen врезался в кортеж испанской делегации.

В результате ДТП пострадала посол Испании, находившаяся в BMW, в который влетел мужчина. Врачи оказали ей помощь, от госпитализации женщина отказалась.

В конце марта сообщалось, что экс-президент ЮАР Джейкоб Зума попал в ДТП во время поездки в рамках избирательной кампании перед выборами в парламент. Бывший африканский лидер, которому сейчас 81 год, остался жив. Авария произошла по дороге из провинции Квазулу-Наталь. Примечательно, что незадолго до этого избирательная комиссия ЮАР не допустила Зуму до майских выборов в парламент. Причина — судимость кандидата. Сторонники экс-главы государства пообещали, что не дадут провести в стране выборы, если его не включат в число кандидатов.

Ранее на севере Москвы парализовало движение из-за массового ДТП.