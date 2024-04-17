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В Иванове пассажирка избила водительницу троллейбуса и попала на видео

Появилось видео, как в Иванове пассажирка избила водительницу троллейбуса

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«Иваново. Происшествия»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Иваново. Происшествия»

В Иванове пассажирка избила водительницу троллейбуса на остановке. Кадры опубликовал Telegram-канал «Иваново. Происшествия».

«На днях ивановцы, проходившие по проспекту Шереметевский около остановки «Студенческая», стали свидетелями драки. На улице женщина-пассажир троллейбуса била рукой водителя, высказывала угрозы», — говорится в публикации.

Очевидцы утверждают, что драка началась из-за того, что пассажирку немного зажало дверьми троллейбуса. Разнять женщин они не пытались. На место инцидента вызвали полицию, однако пассажирка скрылась.

До этого сообщалось, что краснодарский маршрутчик набросился на женщину, которая хотела оплатить проезд картой, и попал на видео. Инцидент произошел 15 апреля на остановке общественного транспорта по улице Захарова. Полиция начала проверку по факту конфликта между водителем маршрутки и пассажиркой. На опубликованных кадрах также видно, что водитель угрожает женщине.

Ранее появилось видео, как в Тюмени пьяный пассажир в целях самообороны избил таксистку до потери сознания.

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