Выяснилось, почему нельзя ездить на зимних шинах летом

Летом зимние покрышки теряют свои сцепные свойства на дороге. Об этом сообщает портал «За рулем».

«С приходом тепла на прогретом асфальте зимние покрышки теряют свои свойства, так как их смесь рассчитана на минусовые температуры. Поэтому о нормальном сцеплении с дорожным покрытием говорить не приходится. Причем это отражается на сцепных свойствах как в боковом, так и в продольном направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что летом протектор зимней покрышки настолько размягчается, что она в буквальном смысле слова начинает размазываться по асфальту. Из-за этого устойчивость в поворотах становится нестабильной, автомобиль может занести на дороге.

Также, согласно части 1 статьи 12.5 КоАП штраф за езду на шипованных шинах с июня по август включительно составляет 500 рублей.

До этого портал «За рулем» назвал ошибки, которые можно допустить при смене покрышек.

В первую очередь издание рекомендует не пренебрегать тщательной проверкой состояния покрышек, которые планируется установить на автомобиль. За зиму давление в колесах может упасть, однако оно должно быть незначительным. Также водителю следует проверить протектор и боковые стороны покрышек на наличие повреждений и проколов. Не стоит забывать и про осмотр вентиля на предмет трещин. При наличии указанных проблем надо обратиться в шиномонтаж.

Многие водители, используя домкрат, случайно повреждают пороги автомобиля, которые поржавели за зиму. Чтобы избежать подобной проблемы, надо подложить доски под установочные точки.

Ранее сообщалось, что услуги шиномонтажа подорожали из-за дефицита кадров.