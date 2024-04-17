Водитель из Красноярского края попросил прокуратуру удалить из его глаз видеорегистраторы

Жителя Красноярского края лишили водительских прав после того, как он пожаловался прокурору на установленные в его глазах видеорегистраторы. Об этом местное надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В прокуратуре отметили, что водитель из города Заозерный утверждал, что неизвестные установили ему в глаза видеорегистраторы, в результате чего у него упало зрение. Также шпионские устройства ему якобы поместили на ушах и одежде. По словам мужчины, эти приборы подсказывали ему, как вести себя на дороге.

«Я работаю на грейдере, они и там пытаются мной управлять. Несанкционированное вмешательство в управление объектами повышенной опасности может привести к серьезной аварии», — пожаловался водитель.

Проверка показала, что шпионские устройства, о которых говорил мужчина, были лишь плодом его воображения. Выяснилось, что автомобилист страдает от галлюцинаций и паранойи и наблюдается у нарколога. В результате прокуратура подала иск об аннулировании водительского удостоверения мужчины. Суд удовлетворил эту просьбу.

До этого на Урале ГИБДД по требованию прокуратуры отменила штрафы дальнобойщику Роману Кочурову, который несколько часов угасал от инсульта на глазах автоинспекторов. Приступ у водителя случился прямо во время дороги из Тюмени. Заподозрив неладное, Кочуров свернул фуру на обочину, но прицеп занесло на трассу, в результате чего был задет проезжающий мимо автомобиль. На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД, которые решили, что водитель большегруза находится в нетрезвом состоянии или под наркотиками.

Ранее врач предупредил об опасности корвалола для водителей.