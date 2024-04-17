Названа стоимость владения автомобилем «Москвич 3»

За год стоимость владения кроссовером «Москвич 3», который производится на московском автозаводе, составит 328,3 тыс. руб. Об этом сообщает autonews.ru со ссылкой на маркетинговое агентство НАПИ.

«По данным НАПИ, стоимость владения кроссовером «Москвич 3» за 1 км составляет 21,9 руб., в месяц — около 27,4 тыс. руб. За год, таким образом, набегает 328,3 тыс. руб., за пять лет — 1,64 млн руб. Стоимость автомобиля «Москвич 3» в исследуемой комплектации «Комфорт» составляет 1,8 млн руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

До того московский автозавод опубликовал прайс-лист на кроссоверы «Москвич 3» 2024 года выпуска. Согласно прайс-листу, автомобили «Москвич 3» 2023 года стоят 1,59-1,76 млн руб. — такова официальная рекомендованная розничная цена.

Цены на кроссоверы 2024 года выпуска немного изменились. Начальная версия «Комфорт» со 136-сильным турбомотором и механической коробкой передач стоит 1,65 млн руб., 1,72 млн руб. стоит модель с вариатором. Цены на «Комфорт Плюс» с аналогичными силовыми агрегатами — 1,66 млн руб. и 1,73 млн руб. Топовая комплектация «Комфорт» с вариатором стоит 1,86 млн руб.

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