Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость владения автомобилем «Москвич 3»

НАПИ: год владения кроссовером «Москвич 3» обойдется в 330 тыс. рублей

close
100%
«Москвич»

За год стоимость владения кроссовером «Москвич 3», который производится на московском автозаводе, составит 328,3 тыс. руб. Об этом сообщает autonews.ru со ссылкой на маркетинговое агентство НАПИ.

«По данным НАПИ, стоимость владения кроссовером «Москвич 3» за 1 км составляет 21,9 руб., в месяц — около 27,4 тыс. руб. За год, таким образом, набегает 328,3 тыс. руб., за пять лет — 1,64 млн руб. Стоимость автомобиля «Москвич 3» в исследуемой комплектации «Комфорт» составляет 1,8 млн руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. км в год.

До того московский автозавод опубликовал прайс-лист на кроссоверы «Москвич 3» 2024 года выпуска. Согласно прайс-листу, автомобили «Москвич 3» 2023 года стоят 1,59-1,76 млн руб. — такова официальная рекомендованная розничная цена.

Цены на кроссоверы 2024 года выпуска немного изменились. Начальная версия «Комфорт» со 136-сильным турбомотором и механической коробкой передач стоит 1,65 млн руб., 1,72 млн руб. стоит модель с вариатором. Цены на «Комфорт Плюс» с аналогичными силовыми агрегатами — 1,66 млн руб. и 1,73 млн руб. Топовая комплектация «Комфорт» с вариатором стоит 1,86 млн руб.

Ранее россиянам назвали два критических минуса китайских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами