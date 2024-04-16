Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как подготовить автомобиль к весне

Автоэксперт Колодочкин: подкапотное пространство в автомобиле нужно мыть без воды

close
100%
Сottonbro/Pexels

С наступлением весны многие водители решают сами почистить подкапотное пространство автомобиля, допуская в процессе серьезные ошибки. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на автоэксперта Михаила Колодочкина.

Отмечается, что многие автомойки отказываются мыть моторы из-за возможности залить воду в ненужные места. В связи с этим водитель может обратиться либо в фирменный автосервис, либо провести очистку самостоятельно.

«Если хочется повозиться самому, то лучше обойтись, по возможности, без воды. Взамен – пылесос и обтирочный текстиль. За счет наличия в составе большого количества хлопковых волокон текстиль отлично впитывает влагу, поглощает жирные и масляные компоненты, моющие средства и другие жидкости», — заявил автоэксперт.

Он добавил, что пылесосом нужно постараться собрать весь скопившийся мусор. Однако листву скорее всего придется собирать руками. Колодочкин подчеркнул, что особенно важно почистить короб воздухопритока или под жабо. Для этого можно использовать не только пылесос, но и тряпки. При этом легкосъемные крышки и накладки лучше мыть отдельно любым доступным способом. А вот крышки и жгуты проводов надо протирать обтирочным текстилем.

До этого выяснилось, что если вовремя не менять масло в коробке передач или вообще полностью забыть и не проводить эту процедуру, владелец автомобиля может столкнуться с несколькими проблемами, например повышенным расходом топлива или полным выходом агрегата из строя. В частности, водитель ощутит ухудшение качества езды на автоматических и вариаторных трансмиссиях: появятся рывки, пробуксовки, существенно упадет динамика. При любом типе трансмиссии на ходу вероятнее всего появятся неприятный гул и вибрации.

Ранее были названы проблемы двигателей Renault Logan и Sandero.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами