Россиянам объяснили, как подготовить автомобиль к весне

С наступлением весны многие водители решают сами почистить подкапотное пространство автомобиля, допуская в процессе серьезные ошибки. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на автоэксперта Михаила Колодочкина.

Отмечается, что многие автомойки отказываются мыть моторы из-за возможности залить воду в ненужные места. В связи с этим водитель может обратиться либо в фирменный автосервис, либо провести очистку самостоятельно.

«Если хочется повозиться самому, то лучше обойтись, по возможности, без воды. Взамен – пылесос и обтирочный текстиль. За счет наличия в составе большого количества хлопковых волокон текстиль отлично впитывает влагу, поглощает жирные и масляные компоненты, моющие средства и другие жидкости», — заявил автоэксперт.

Он добавил, что пылесосом нужно постараться собрать весь скопившийся мусор. Однако листву скорее всего придется собирать руками. Колодочкин подчеркнул, что особенно важно почистить короб воздухопритока или под жабо. Для этого можно использовать не только пылесос, но и тряпки. При этом легкосъемные крышки и накладки лучше мыть отдельно любым доступным способом. А вот крышки и жгуты проводов надо протирать обтирочным текстилем.

До этого выяснилось, что если вовремя не менять масло в коробке передач или вообще полностью забыть и не проводить эту процедуру, владелец автомобиля может столкнуться с несколькими проблемами, например повышенным расходом топлива или полным выходом агрегата из строя. В частности, водитель ощутит ухудшение качества езды на автоматических и вариаторных трансмиссиях: появятся рывки, пробуксовки, существенно упадет динамика. При любом типе трансмиссии на ходу вероятнее всего появятся неприятный гул и вибрации.

Ранее были названы проблемы двигателей Renault Logan и Sandero.