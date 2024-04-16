В Москве грузовик влетел в автобус с пассажирами, есть пострадавшие

На юго-востоке Москвы грузовик столкнулся с автобусом, в котором находились пассажиры. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, на Волгоградском проспекте в районе дома 27 водитель грузового автомобиля «МАЗ» совершил столкновение с рейсовым автобусом», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса.

16 апреля на востоке Москвы автомобиль сгорел дотла прямо на трассе. Инцидент произошел на участке северо-восточной хорды вблизи станции МЦД Перово. Информации о пострадавших нет, однако на кадрах видно, что неподалеку от машины стоит группа людей. Предполагается, что это могут быть владельцы авто.

Ранее петербуржец напал на водителя автобуса и разбил боковое стекло, чтобы выйти на улицу.