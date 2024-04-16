Названы проблемы двигателей Renault Logan и Sandero

Автомобили Renault Logan и Sandero популярны на российском рынке, однако у двигателей этих машин часто встречаются проблемы. Об этом сообщает эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Так, у двигателя K7J 1.4 (75 л.с.) простая конструкция и блок с возможностью ремонтной расточки. Основные проблемы мотора — катушка зажигания, которая может со временем растрескаться. В трещины попадает влага, и мотор начинает работать нестабильно.

Двигатель K7M 1.6 устанавливался на Logan и Sandero, но имел разную мощность - 84 л.с. на седане и 87 л.с. на хетчбэке. Недостатки — большой расход топлива, течь переднего сальника коленвала, а также расположение некоторых узлов относительно друг друга, что значительно затрудняет их самостоятельную замену.

После модернизации мотор получил индекс K4M и увеличенную до 102 и 103 л.с. Частые проблемы с рассыхающимися изолирующими резинками катушек, течью масла, охлаждающей жидкости, клином водяной помпы или ролика натяжителя, может подводить датчик положения коленвала, возможен подсос воздуха через впускной коллектор.

До этого автоэксперт Михаил Колодочкин сообщил, что если масло ушло из двигателя, то внутри возникает сильное трение механизмов, увеличивается износ силового агрегата. До серьезных проблем автомобиль проедет примерно 70 или 100 км. В оптимальных условиях это может быть 200 км, а потом силовой агрегат перегреется и его заклинит.

По словам автоэксперта, в мире не существует двигателя внутреннего сгорания, который способен работать без масла. При этом некоторые производители присадок предлагают купить составы, которые позволяют мотору функционировать без смазки, однако эти утверждения более чем сомнительны.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ отзовет Lada Vesta и Granta для ремонта неработающих коробок передач АвтоВАЗ отзовет Lada Vesta и Granta для ремонта неработающих коробок передач.