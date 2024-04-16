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На подъезде к Крымскому мосту водители вынуждены по семь часов стоять в пробках

На подъезде к Крымскому мосту авто и минивэны стоят в пробках по семь часов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На подъезде к Крымскому мосту возникли большие пробки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Легковые авто и минивэны стоят от четырех до семи часов со стороны Краснодарского края, чтобы попасть на полуостров через сканер», — говорится в публикации.

Отмечается, что автомобили пропускают только после тщательного досмотра. Также водители жалуются, что в этом году пробки стали больше. При этом они отметили, что путешествующих «на легке» проверяют практически без очереди.

15 апреля движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали дважды. Причины приостановки не назывались. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

11 апреля Владимир Зеленский сообщил, что его команда готовит план нового контрнаступления в зоне боевых действий. По его словам, в том числе в него будет включена задача по разрушению Крымского моста.

Ранее в Петербурге объявляли план «Перехват» из-за водителя-мигранта с пистолетом.

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