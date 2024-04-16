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«Жигули» времен СССР второй месяц лидируют по продажам у россиян

Подержанные «ВАЗ-2107» времен СССР второй месяц лидируют по продажам в России

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Всеволод Тарасевич/РИА Новости

В марте текущего года лидером на отечественном рынке подержанных авто стал седан Lada 2107, который также возглавил рейтинг в феврале. Об этом сообщает агентство «Автостат».

По подсчетам экспертов, с начала весны было продано 11,5 тыс. экземпляров «семерки». На втором месте оказался хетчбэк Lada 2114 («Самара-2»), которую купили 10,8 тыс. раз. Прежде модель лидировала на рынке «вторички» с октября 2023-го по январь 2024-го.

За ней следует Kia Rio с показателем в 10,3 тыс. шт. Модель сохранила за собой статус самой востребованной подержанной иномарки в России. Уступили ей Hyundai Solaris (10 тыс. шт.) и Ford Focus (9,1 тыс. шт.).

Также эксперты отметили, что по итогам первого квартала этого года лидером на рынке подержанных авто стал «ВАЗ-2114», а «семерка» находится на втором месте.

До этого были названы самые беспроблемные автомобильные бренды. Наиболее надежной маркой на сегодняшний день признали Lexus. Рейтинг бренда составляет 98,3%. Самым надежным автомобилем Lexus признали кроссовер Lexus NX 2014—2021 годов, у которого рейтинг надежности 99,8%. Второе место в рейтинге самых надежных автопроизводителей заняла Toyota с показателем 97,4%. Самой беспроблемной моделью японской марки признали Toyota Yaris 2011—2020 годов. Третье место занимает Mini. Принадлежащий BMW бренд имеет самый высокий показатель надежности среди европейских марок — 97,2%. Здесь лидирует Mini Clubman 2015—2024 годов с рейтингом 97,9%.

Ранее были раскрыты семь самых распространенных поломок в китайских автомобилях.

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