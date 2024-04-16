Автобренд Haval показал, как будет выглядеть обновленный внедорожник H6

Китайский автопроизводитель Haval представит на автосалоне в Пекине, который откроется 25 апреля, обновленный внедорожник H6. Об этом сообщает carnewschina.com. В преддверии выставки появились изображения модели.

От дорестайлинговой версии новинка будет отличаться решеткой радиатора с массивными пластинами. Также у модели появились вертикальные светодиодные секции дневных ходовых огней. Задние фонари – новые, без объединяющей их светящейся полосы.

Длина обновленного внедорожника составляет 4703 мм, что на 50 мм больше, чем у прежней версии.

До этого стало известно, что больше половины оформивших заказ на электромобиль Xiaomi SU7 отказались от покупки. Лист ожидания на Xiaomi SU7 растянулся до восьми месяцев, поэтому некоторые потенциальные покупатели испугались долгих сроков ожидания и отменили заказы, забрав предоплату.

Седан Xiaomi SU7 доступен в двух вариантах — с запасом хода в 668 и 800 км. Мультимедиа машины работает на операционной системе Xiaomi HyperOS и предлагает высокую степень интеграции со смартфонами, планшетами и гаджетами.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» попросил вернуть свои автомобили в программу льготного лизинга.