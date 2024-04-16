Покупатели стали массово отказываться от ранее заказанных автомобилей Xiaomi

Больше половины оформивших заказ на электромобиль Xiaomi SU7 отказались от покупки. Об этом сообщает ithome.com. Доля отказников составила 55%.

Отмечается, что лист ожидания на Xiaomi SU7 растянулся до восьми месяцев, поэтому некоторые потенциальные покупатели испугались долгих сроков ожидания и отменили заказы, забрав предоплату.

Седан Xiaomi SU7 доступен в двух вариантах — с запасом хода в 668 и 800 км. Мультимедиа машины работает на операционной системе Xiaomi HyperOS и предлагает высокую степень интеграции со смартфонами, планшетами и гаджетами. Длина пятиместного седана составляет 4997 мм, колесная база — 3000 мм.

Автомобиль оснащен инновационными электромоторами, способными раскрутить свой маховик до 21 тыс. об/мин и достичь максимальной мощности 578 л.с. благодаря усовершенствованной конструкции ротора и системе отвода тепла.

В максимальном исполнении автомобиль оснащается двумя электромоторами и полным приводом. Суммарная мощность силовой установки составляет 673 л.с.

Российские дилеры обещают привезти машину уже в апреле по цене 4,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» попросил вернуть свои автомобили в программу льготного лизинга.