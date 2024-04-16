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В России выплаты по ОСАГО стали передавать по наследству

Суд подтвердил, что выплаты по ОСАГО россияне могут получить по наследству

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В России Девятый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил, что россияне могут получить выплаты по ОСАГО по наследству. Об этом сообщает «Российская газета», которая ознакомилась с разъяснением суда.

В документе говорится, что прежде страховые компании отказывали в выплатах наследникам. Например, если владелец полиса попал в автокатастрофу, при жизни так и не воспользовавшись страховыми выплатами, то деньги сгорали. Финансовый уполномоченный также утверждал, что подобные выплаты не могут передаваться по наследству.

Однако Девятый кассационный суд счел эту логику ошибочной и отменил решение по одному из подобных дел. Его включили в обзор судебной практики. Суд постановил, что в таких случаях необходимо прежде всего выяснить, вступил ли человек в наследство — страховые выплаты не привязаны к личности человека, поэтому наследники могут на них претендовать. На решение кассационного суда теперь будут ориентироваться нижестоящие суды.

В феврале этого года Третий кассационный суд общей юрисдикции признал нарушением проезд на желтый сигнал светофора. С просьбой о снисхождении обратился житель Мурманска, который проехал на желтый свет и попал в аварию. Его оштрафовали на 1 тыс. руб. Просьбу мужчины не удовлетворили. На это решение теперь будут ориентироваться районные и городские суды. Сегодня за проезд на желтый сигнал предусматривается штраф в размере 1 тыс. руб., если это первое подобное правонарушение. При повторном нарушении придется заплатить 5 тыс. руб. В худшем случае водителя могут лишить прав на 4-6 месяцев.

Ранее водителей предупредили о новом штрафе с дорожных камер.

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