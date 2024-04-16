На «АвтоВАЗе» рассказали, что может способствовать провалу продаж автомобилей Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» попросил власти вернуть легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в госпрограмму льготного лизинга. Об этом сообщает «Интерфакс». Соответствующее письмо президент компании Максим Соколов направил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.

«План продаж «АвтоВАЗа» на 2024 год — 511 тыс. автомобилей, но его выполнение возможно при использовании механизмов стимулирования спроса. Один из них — льготное автокредитование, но оно действует только для ограниченного круга категорий граждан», — говорится в письме.

Отмечается, что исключение легковых машин и LCV из госпрограммы льготного лизинга, которое произошло в феврале, может повлечь за собой сокращение продаж и производства автомобилей Lada на 25 тыс. единиц в 2024 году. В связи с этим «АвтоВАЗ» будет вынужден либо замедлять скорость конвейера, либо пропорционально сокращать количество рабочих дней.

До этого «АвтоВАЗ» поставил рекорд за 11 лет, продав по итогам марта 42 тысячи Lada. Это на 53,6% больше, чем в феврале 2024 года, и на 83,6% больше в сравнении с мартом прошлого года. Лучше всего продавалась модель Vesta нового поколения – было реализовано почти 12 тыс. автомобилей. Для всего семейства Vesta это наивысший показатель продаж с июня 2021 года. На втором месте по продажам оказалась Granta (20,4 тыс. машин), показав рост на 59,5% в сравнении с февралем. На третьем месте оказались автомобили семейства Niva — было продано 10 тыс. экземпляров.

Суммарно за три месяца текущего года «АвтоВАЗ» продал 91,5 тыс. легковых и легких коммерческих Lada. Это на 42,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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