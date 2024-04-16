В Калининграде приостановили производство автомобилей «Амберавто»

Калининградский завод «Автотор» временно приостановил выпуск автомобилей под собственным брендом «Амберавто». Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на председателя совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерия Горбунова.

«В этом году хотим довести выпуск до 3 тысяч штук. В данный момент в производстве сделан перерыв на поставку комплектующих и доработку технических и технологических вопросов. Некоторые технические моменты показали, что есть над чем поработать», — уточнил он.

«Автотор» представил электрический седан А5 под брендом «Амберавто» 19 февраля. Первые экземпляры машины собраны в Калининграде в конце 2023 года.

Седан А5 оснащен электродвигателем мощностью 160 л.с., запас хода на одной зарядке заявлен на уровне 520 км. Внешний вид «Амберавто А5» аналогичен китайскому электромобилю JMEV GSE. Марка JMEV создана китайским Jiangling Motors Corporation Group, China Agricultural Development Construction Fund Corporation совместно с компанией Renault.

Еще одной моделью под брендом «Амберавто» станет компактный электрохетчбэк из Поднебесной JMEV EV3. Анонс второй модели ожидается во второй половине 2024 года. При этом в Россию уже везут SKD-комплекты для крупноузловой сборки машины на «Автоторе» в Калининграде.

Ранее сообщалось, что итальянцы посчитали собранные в Польше Alfa Romeo недостаточно итальянскими.