Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве заметили новый китайский кроссовер Exeed, который должен выйти в России

В Москве на фото попал кроссовер Exeed Sterra ET, который ожидается в РФ

close
100%
Денис Першин

В Москве засняли новый китайский электрокроссовер Exeed Sterra ET, продажи которого ожидаются и в России (будет выходить под маркой Exlantix). Об этом сообщает портал Quto.ru.

Издание отмечает, что продажи бензоэлектрического вседорожника Exeed Sterra ET в Китае стартовали только 15 апреля, поэтому увидеть автомобиль в столице было «большой удачей». Предполагается, что машина проходила в РФ дорожные испытания, поскольку она находится в «уставшем» состоянии.

Мощность переднего электродвигателя в Exeed Sterra ET составляет 249 л.с., а заднего — 312 л.с. Длина кроссовера составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм.

До этого сообщалось, что бренд Exeed начнет предварительные продажи в Китае нового кроссовера Star Era ET. Электромобиль построен на новой платформе Chery E0X. Длина кроссовера — 4955 мм, колесная база — 3000 мм. По информации министерства промышленности и информационных технологий Китая, автомобиль получит двухмоторный полный привод. Мощность переднего электродвигателя достигает 249 л.с., заднего — 312 л.с. Суммарная мощность силовой установки кроссовера может превышать 500 л.с.

Ранее были названы семь самых распространенных поломок в китайских автомобилях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами