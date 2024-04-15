В Москве заметили новый китайский кроссовер Exeed, который должен выйти в России

В Москве засняли новый китайский электрокроссовер Exeed Sterra ET, продажи которого ожидаются и в России (будет выходить под маркой Exlantix). Об этом сообщает портал Quto.ru.

Издание отмечает, что продажи бензоэлектрического вседорожника Exeed Sterra ET в Китае стартовали только 15 апреля, поэтому увидеть автомобиль в столице было «большой удачей». Предполагается, что машина проходила в РФ дорожные испытания, поскольку она находится в «уставшем» состоянии.

Мощность переднего электродвигателя в Exeed Sterra ET составляет 249 л.с., а заднего — 312 л.с. Длина кроссовера составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм.

До этого сообщалось, что бренд Exeed начнет предварительные продажи в Китае нового кроссовера Star Era ET. Электромобиль построен на новой платформе Chery E0X. Длина кроссовера — 4955 мм, колесная база — 3000 мм. По информации министерства промышленности и информационных технологий Китая, автомобиль получит двухмоторный полный привод. Мощность переднего электродвигателя достигает 249 л.с., заднего — 312 л.с. Суммарная мощность силовой установки кроссовера может превышать 500 л.с.

Ранее были названы семь самых распространенных поломок в китайских автомобилях.