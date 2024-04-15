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Выяснилось, какую травму могут нанести себе россияне при занятии сексом в машине

Сексолог Лычагин: секс в автомобиле может стать причиной перелома полового члена

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Shutterstock/FOTODOM

Занятия сексом в автомобиле могут привести к тяжелым травмам у мужчин. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал врач-уролог, эндокринолог, сексолог Андрей Лычагин.

«Не очень удобное положение и ограниченное пространство увеличивают риски травматизации. В том числе возможен так называемый перелом полового члена. Но тут следует помнить, что член – это не кость, поэтому сломать его невозможно. При травме происходит разрыв белочной оболочки, что может привести к довольно тяжелым последствиям, а секс в итоге закончится госпитализацией», — предостерег Лычагин.

Сексолог подчеркнул, что автомобиль – это не очень удобное и комфортное место для полового акта. Поэтому физическая близость в такой обстановке несет определенные риски и неудобства. В частности, из-за неудачного расположения тела в самый ответственный момент у мужчины может ослабеть половой орган.

По словам Лычагина, произойти это может из-за того, что мысли мужчины были сосредоточены на том, как комфортно расположиться, как выбрать благоприятную позу и прочем. Сексолог добавил, что особенно опасна интимная близость непосредственно во время вождения.

Ранее врач назвала два продукта, которые спасут от укачивания в машине.

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