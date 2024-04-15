«Автотор» начал выпуск автомобилей китайской марки Jetour в Калининграде

На калининградском заводе «Автотор» начался выпуск кроссоверов из Поднебесной Jetour Dashing. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

В рамках соглашения между «Автотором» и Jetour планируется подготовка мощностей для производства китайских автомобилей по полному циклу и постепенное наращивание локализации. Также компании определили направления развития сотрудничества до 2028 года.

Председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов заявил, что в 2024 году компания планирует собрать порядка 10-15 тыс. автомобилей марки Jetour, однако конечный результат будет зависеть от рынка.

В России модель дебютировала модель в марте 2023 года, в продажу она поступила в пяти комплектациях.

До этого сообщалось, что бренд Jetour до конца 2024 года выведет на российский рынок полноприводные версии двух кроссоверов — Dashing и X90 Plus. Дебют запланирован на конец текущего года. При этом полноприводной версии Jetour Dashing нет даже на китайском рынке. В России переднеприводный Jetour Dashing предлагается с турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатым «роботом». Доступен и агрегат 1.6, выдающий 190 л.с. Такой Dashing снабжен 7-ступенчатой РКП. Стоимость кроссовера — от 2,49 до 3,19 млн рублей.

Обновленный Jetour X90 Plus в полноприводной версии получит двигатель 2.0 и 8-ступенчатый «автомат». Нынешняя версия кроссовера предлагается в России с моторами 1.6 (190 л.с.), а также 2.0 (245 л.с.) и передним приводом.

Ранее были названы лучшие для покупки китайские кроссоверы с передним приводом.