Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Автотор» начал выпуск автомобилей китайской марки Jetour в Калининграде

Завод «Автотор» в Калининграде наладил выпуск кроссоверов Jetour Dashing

close
100%
Jetour

На калининградском заводе «Автотор» начался выпуск кроссоверов из Поднебесной Jetour Dashing. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

В рамках соглашения между «Автотором» и Jetour планируется подготовка мощностей для производства китайских автомобилей по полному циклу и постепенное наращивание локализации. Также компании определили направления развития сотрудничества до 2028 года.

Председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов заявил, что в 2024 году компания планирует собрать порядка 10-15 тыс. автомобилей марки Jetour, однако конечный результат будет зависеть от рынка.

В России модель дебютировала модель в марте 2023 года, в продажу она поступила в пяти комплектациях.

До этого сообщалось, что бренд Jetour до конца 2024 года выведет на российский рынок полноприводные версии двух кроссоверов — Dashing и X90 Plus. Дебют запланирован на конец текущего года. При этом полноприводной версии Jetour Dashing нет даже на китайском рынке. В России переднеприводный Jetour Dashing предлагается с турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатым «роботом». Доступен и агрегат 1.6, выдающий 190 л.с. Такой Dashing снабжен 7-ступенчатой РКП. Стоимость кроссовера — от 2,49 до 3,19 млн рублей.

Обновленный Jetour X90 Plus в полноприводной версии получит двигатель 2.0 и 8-ступенчатый «автомат». Нынешняя версия кроссовера предлагается в России с моторами 1.6 (190 л.с.), а также 2.0 (245 л.с.) и передним приводом.

Ранее были названы лучшие для покупки китайские кроссоверы с передним приводом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами