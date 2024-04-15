Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, подобные меры введены второй раз с начала дня.

Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Днем 15 апреля движение по сооружению также временно перекрывалось, но спустя некоторое время было возобновлено.

Причины приостановки движения автомобилей не назывались.

До этого Крымский мост перекрывали 13 апреля.

11 апреля Владимир Зеленский сообщил, что его команда готовит план нового контрнаступления в зоне боевых действий. По его словам, в том числе в него будет включена задача по разрушению Крымского моста.

Ранее в Совфеде ответили на заявление Зеленского о разрушении Крымского моста.