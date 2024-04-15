Россиянам назвали четыре надежных автомобиля, которые можно купить за 800 тысяч рублей

В России продаются четыре надежных семейных автомобиля, которые можно купить за 800 тыс. рублей. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

По его словам, за такую стоимость можно приобрести Lada Largus 2018-2019 модельного года. Внутри у автомобиля установлена надежная МКПП и 8-клапанный мотор. При этом у него лучше сразу поменять водяной насос, отметил Виноградов. Среди других достоинств — крепкая подвеска и наличие всех запчастей в любом регионе страны.

На второе место специалист поставил Skoda Octavia второго поколения. Выбирать следует надежную модель с 1,6-литровым мотором на 102 л.с. При этом после покупки лучше сразу поменять ремень ГРМ. Также за 800 тыс. рублей можно приобрести Chevrolet Cruze с «атмосферником» Ecotec на 1,6 и 1,8 литра. Из недостатков — стрекотание шестерен фазовращателей. Решить проблему можно, заменив электромагнитные клапаны или сами шестерни. Виноградов также посоветовал избегать турбомоторы.

В заключение автоэксперт посоветовал присмотреться к надежной и вместительной Toyota Avensis 2008 года выпуска. Лучшим вариантом будет комплектация с «атмосферником» на 2,4 литра (163 л.с.) и пятиступенчатым «автоматом». А вот версии с 1,8-литровым двигателем и МКПП лучше не покупать.

До этого были названы четыре автомобиля, которые можно купить вместо Lada Granta. Отмечается, что хорошо оснащенная Lada Granta стоит миллион рублей. За эту сумму можно купить подержанный Kia Rio третьего поколения. Модель продавалась в России с атмосферными бензиновыми моторами объемом 1,4 и 1,6 л. У старшего двигателя случались протечки прокладки ГБЦ. Но позже эта проблема ушла. Также бывали случаи раннего выхода из строя катализатора. Из коробок лучше отдать предпочтение автоматической трансмиссии. У механической отмечался ранний износ блокировочного кольца второй передачи.

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