Exeed начнет продажи новой модели Star Era ET с 500-сильной силовой установкой

Принадлежащий компании Chery бренд Exeed начнет предварительные продажи в Китае нового кроссовера Star Era ET, сообщает Autohome.

Электромобиль построен на новой платформе Chery E0X. Длина кроссовера — 4955 мм, колесная база — 3000 мм. По информации министерства промышленности и информационных технологий Китая, автомобиль получит двухмоторный полный привод. Мощность переднего электродвигателя достигает 249 л.с., заднего — 312 л.с. Суммарная мощность силовой установки кроссовера может превышать 500 л.с.

Автомобиль снабжен пневматической подвеской. В зависимости от версии, он может оснащаться тяговыми батареями четырех уровней емкости, от 60 до 100 кВт, и обеспечивать запас хода в 500-700 км.

Батарею Star Era ET на 800-вольтовой зарядной станции можно будет зарядить за 10 минут до уровня, достаточного для преодоления 400 км.

В интерьере кроссовера — два ЖК-экрана, для комбинации приборов и медиасистемы. В отделке интерьера применяются экологичные материалы, включая дерево.

Ранее стало известно, что Oting Paladin получил новую версию.