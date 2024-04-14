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Татарстанские гаишники пытались пешком догнать водителя, ездившего кругами по перекрестку

В Татарстане инспекторы ДПС бегом преследовали водителя, ездившего кругами

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В Альметьевске водитель минивэна начал ездить кругами по оживленному перекрестку, инспекторы ДПС преследовали его пешком. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на пересечении улиц Фахретдина и Герцена. На кадрах видно, что серый минивэн начал ездить по перекрестку кругами, создавая помехи движению машин. К нему подъехал патрульный экипаж ДПС. Инспекторы выскочили из служебного автомобиля и попытались догнать минивэн пешком, однако остановить водителя им не удалось.

Впоследствии нарушителя задержали на другом перекрестке, уточняет Telegram-канал «Альметьевск 1». Его поймали на пересечении улицы Ленина и проспекта Тукая.

О причинах поведения водителя не сообщается, он направлен в больницу на обследование.

Ранее стало известно, что водитель, въехавший в толпу дерущихся в центре Саратова, задержан полицией.

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