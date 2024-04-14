Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Красноярского водителя, посадившего за руль ребенка, нашли по видео в соцсетях

В Красноярске ГИБДД нашла по видео отца, передавшего ребенку руль Mercedes

close
100%
«ГИБДД24»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ГИБДД24»

В Красноярске сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 38-летнего мужчину, который передал руль автомобиля малолетнему ребенку. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой ГИБДД.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции была установлена видеозапись, на которой водитель автомобиля «Мерседес» двигался по ул. 2-я Брянская с малолетним сыном на руках и передавал ему рулевое управление, а также совершал выезд на полосу встречного движения», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Инспекторы разыскали автовладельца и привлекли его к административной ответственности за выезд на встречную полосу и нарушение правил перевозки детей. Кроме того, полицейские составили административный материал по статье КоАП о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее в Екатеринбурге водитель автобуса набросился на пассажиров с оскорблениями из-за несвоевременной оплаты проезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами