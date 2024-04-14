Красноярского водителя, посадившего за руль ребенка, нашли по видео в соцсетях

В Красноярске сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 38-летнего мужчину, который передал руль автомобиля малолетнему ребенку. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой ГИБДД.

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции была установлена видеозапись, на которой водитель автомобиля «Мерседес» двигался по ул. 2-я Брянская с малолетним сыном на руках и передавал ему рулевое управление, а также совершал выезд на полосу встречного движения», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Инспекторы разыскали автовладельца и привлекли его к административной ответственности за выезд на встречную полосу и нарушение правил перевозки детей. Кроме того, полицейские составили административный материал по статье КоАП о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

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